CRONACA. Steaua-Lazio 1-0. Sfortuna biancoceleste, ultimo atto all’Olimpico

STEAUA LAZIO – Alle volte la volontà e la determinazione non bastano. Contro la Lazio stasera ha giocato un ruolo importante anche la sfortuna, che per ben due volte ha negato il gol alla squadra di Inzaghi. I biancocelesti escono sconfitti da una euforica Arena Nationala, a segno Ghonere. Decisivo sarà l’Olimpico, dunque, partita nella quale non parteciperà Luiz Felipe: il brasiliano salterà i sedicesimi di ritorno per doppia ammonizione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

STEAUA BUCAREST (4-2-3-1) – Vlad; Benzar, Gaman, Planic, Morais; Pintilii, Nedelcu; Man, Budescu, F.Tanase; Gnohere. A disp. Stancioiu, Teixeira, Coman, Enache, Popescu, Momcilovic, C.Tanase. All. Dica.

Squalificati: –

Diffidati: Balasa, Pintilii, Man

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Caceres; Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Nani; Caicedo. A disp. Guerrieri, Wallace, Radu, Lulic, Patric, Felipe Anderson, Immobile. All. Inzaghi.

Squalificati: —

Diffidati: Luiz Felipe

Steaua Bucarest-Lazio, sedicesimi di finale di Europa League

Stadio Arena Nationala, ore 21:05

Tv: TV8

Arbitro: Deniz Aytekin (GER) Assistenti: Beitinger, Foltyn IV UOMO: Achmuller

LA CRONACA