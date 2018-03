Cucchi: “Brutta Lazio. Prima i risultati arrivavano, ma ora…” (FOTO)

CUCCHI LAZIO COMMENTI PARTITA – La Lazio continua a non convincere e a macinare sconfitte, stavolta in Europa League. Uno dei più celebri giornalisti Rai, e tifoso laziale Riccardo Cucchi, su Twitter ha cinguettato: “Brutta Lazio e ancora una sconfitta. Fino a qualche settimana fa la squadra si divertiva. E i risultati arrivavano. Sembra che si sia rotto qualcosa. I ragazzi sono diventati leziosi. Inzaghi deve ricreare il clima. Si può ancora fare…adesso lo dico da laziale”, le parole di rabbia e amarezza. La stessa che ieri per l’ennesima volta tutti i tifosi hanno provato.

M.S.