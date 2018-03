Dabo immagina il centrocampo del PSG con Milinkovic: “Con Verratti e Rabiot futuro assicurato”

CALCIOMERCATO MILINKOVIC PSG DABO – Tempo di pensare alla Coppa Italia per la Lazio: Ousmane Dabo, nel 2009, siglò il rigore che permise ai biancocelesti di vincere la competizione contro la Sampdoria. Oggi l’ex centrocampista continua a seguire le vicende della squadra allenata da Inzaghi intervenendo spesso in alcune emittenti francesi. Questa volta Dabo ha parlato all’ ‘Equipe’ per commentare le vicende di mercato che vedono il PSG interessato a Milinkovic: queste le sue dichiarazioni.

DABO SU MILINKOVIC – “Se il PSG lo vuole, deve muoversi ora, non quando un altro top club l’avrà preso. Con Verratti e Rabiot, il presente e il futuro del centrocampo sarebbe assicurato”.

M.B.