“Dal 2030 arbitri robot”: parola del futurologo inglese Ian Pearson

SPORT CALCIO FISCHIETTO ROBOT – Mancherebbero poco meno di dodici anni ad uno dei più grandi e drastici mutamenti nel calcio: secondo il futurologo e imprenditore inglese Ian Pearson, dal 2030 ci sarà la possibilità di veder scendere in campo degli arbitri robot ed assistenti robot. Si tratterebbe di una sorta di evoluzione estrema del Var, uno staff arbitrale che potrebbe garantire buon gioco. Pearson è certo: “L’intelligenza artificiale avrà un ruolo preminente nel mondo dello sport. Prima per affinare le tecniche di allenamento e le tattiche. Poi per diventare parte integrante della fase della prestazione vera e propria. Forse così la smetteranno di pensare solo a difendersi…”.