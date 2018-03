D’Amico: “Per la Champions, basta il 4° posto. Nani, fa’ qualche numero!”

FCSB LAZIO D’AMICO – Stasera va in scena FCSB-Lazio, gara valida per i sedicesimi di finale di Europa League e Vincenzo D’Amico dice la sua, non soltanto riguardo al match, ma anche, e forse soprattutto, in relazione alle concrete possibilità di qualificazione alla prossima Champions League. Per il Campione d’Italia 1974, la strada per l’Europa che conta passa dal campionato, come dichiarato a ‘Radio Incontro Olympia’.

CHAMPIONS LEAGUE – “Se dovessi puntare su un obiettivo, direi quarto posto. È più facile come strada rispetto all’Europa League per arrivare alla Champions. Penso che la coppa vada valutata durante il percorso. Se andremo avanti poi potremo scegliere diversamente”.

FCSB-LAZIO – “Nani e Caicedo davanti? Potevamo fare di meglio. Per il resto è uno schieramento più che buono. Quando tieni fuori Luis Alberto e Immobile insieme, le cose si complicano. Spero che Milinkovic vada a dare una mano ai due davanti. Speriamo che Nani tiri fuori qualche numero. Lo vedo meglio nei movimenti, più elastico e rapido. Caicedo ha fatto buone figure in Europa, a questo punto vediamo. Dalla panchina possono arrivare comunque ingressi decisivi”.

LA DIFESA – “La linea difensiva mi piace. Nel passato abbiamo avuto molto di peggio senza turnover. Da Ciani a Novaretti. Dovremo verificarne l’intesa ma sono calciatori di livello”.