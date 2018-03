D’Amico: “Senza Maestrelli non avremmo mai vinto”

D’AMICO SCUDETTO LAZIO ’74 – D’Amico torna sullo Scudetto 1974 e di Maestrelli, il grande allenatore della Lazio mai dimenticato. “Avremmo potuto vincere senza Chinaglia, non so come, ma ce l’avremmo fatta. Anche senza Frustalupi e gli altri. Ma senza Maestrelli non avremmo mai potuto vincere”, le parole dell’ex centrocampista nell’intervista a Domenica In.

L’EPISODIO CHIAVE – “L’episodio chiave? Perdevamo 2-1 contro il Verona a fine primo tempo. Negli spogliatoi aestrelli ebbe un’intuizione dicendoci: “Entriamo in campo ed aspettiamoli”. La gente in tribuna era meravigliata nel vederci schierati subito in campo ad aspettare il Verona. Appena iniziato il secondo tempo li abbiamo attaccati e gli abbiamo fatto 4 gol”.

MAESTRELLI – “Maestrelli si ammalò e fu un colpo per tutti. È mancato quello che ci ha fatto vincere lo scudetto. Ci è mancato tutto quello che era per noi Maestrelli”. Postilla conclusiva ben più dolce, riavvolgendo il nastro al primo gol con la maglia della Lazio: “Fu contro il Bologna, ultima partita del girone d’andata. Perché giocavo così bene? Adriano, e tu perché giocavi così bene?”.

M.S.