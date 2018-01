De Vrij, ancora niente rinnovo: l’Inter è in agguato

RINNOVO DE VRIJ – Senza dubbio la questione più spinosa del mercato della Lazio è quella del rinnovo di de Vrij. L’olandese sembrava essere molto vicino alla firma, come aveva detto lo stesso Tare: ad oggi però ancora non c’è stato il prolungamento del contratto. La dirigenza e il giocatore sembravano aver trovato l’accordo: il contratto sarebbe dovuto essere di 2,5 milioni a stagione con clausola rescissoria intorno ai 22 milioni. Ancora però de Vrij non ha messo la firma sul nuovo contratto e l’entourage del giocatore sembra stia prendendo tempo.

DE VRIJ INTER – Secondo ‘Calciomercato.com’ dietro il ritardo nella firma del contratto ci sarebbe l’Inter. Ausilio e Sabatini sarebbero infatti pronti a sferrare il colpo decisivo per portare de Vrij a Milano. La dirigenza nerazzurra avrebbe proposto un contratto di più di 3 milioni a stagione all’olandese, che starebbe pensando seriamente di lasciare la Lazio.