de Vrij a colloquio con Inzaghi a Formello: la richiesta del mister

DE VRIJ INZAGHI – A giugno de Vrij non sarà più un giocatore della Lazio. Dopo l’annuncio di Tare è ormai certo che l’olandese andrà via a parametro zero a fine stagione. Adesso però la stagione è ancora nel vivo, la Lazio compete su tre fronti e servono davvero tutti per riuscire a raggiungere la finale di Coppa Italia, ad andare avanti in Europa League e soprattutto a raggiungere la zona Champions quindi terzo o quarto posto. Serve anche de Vrij, che fino a giugno resterà a Roma a disposizione di Inzaghi. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, proprio il mister ieri, prima dell’allenamento a Formello, ha voluto scambiare due parole con il difensore.

DE VRIJ INZAGHI – Serietà, concentrazione e impegno: senza dubbio saranno queste le parole pronunciate da Inzaghi per de Vrij. Il mister ha voluto ribadire all’olandese che nonostante il mancato rinnovo del contratto e l’imminente partenza, ci sarà bisogno di lui fino alla fine e soprattutto lui, come tutti, dovrà dare il massimo. Il giocatore sarà in campo contro la Steaua e sicuramente anche con il Sassuolo.

J.C.