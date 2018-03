Per il dopo de Vrij la Lazio pensa a Gunter, e non solo

DOPO DE VRIJ – de Vrij non rinnoverà, andrà via a giugno a parametro zero. Dopo la delusione però bisogna pensare concretamente al futuro, e la società lo sta facendo guardandosi intorno già da parecchio tempo. Perdere l’olandese è un duro colpo per la Lazio, non solo a livello affettivo. de Vrij è un difensore come pochi se ne vedono in giro e Tare deve essere bravo (come fatto proprio con Stefan) a trovarne uno altrettanto capace di guidare il reparto arretrato. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, uno dei nomi più caldi è quello di Gunter del Galatasaray.

GUNTER – Tedesco di origini turche, Gunter, classe ’94, è in scadenza a giugno. Dopo essere cresciuto nel Borussia Dortmund, nel 2014 è andato a giocare al Galatasaray.

DIFESA LAZIO – Altri nomi che piacciono a Tare sono Gigot del Gent e Reyes del Porto. Da qui a giugno la società farà le sue valutazioni.

J.C.