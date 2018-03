De Vrij-Lazio: l’olandese vicino alle 100 presenze in biancoceleste. E sul rinnovo…

LAZIO DE VRIJ PRESENZE RINNOVO – Continua a tenere banco in casa Lazio la vicenda sul rinnovo di Stefan De Vrij: il centrale olandese, come riporta il ‘Messaggero’, potrebbe firmare entro fine settimana il prolungamento del contratto per altri due anni con opzione sul terzo e il suo ingaggio sarà di 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Sicuro di questo è anche il ds Igli Tare che prima della sfortunata gara contro il Genoa aveva tuonato: “L’accordo è fatto, siamo fiduciosi”. Tutto apposto, quindi? Purtroppo no, perché sul difensore sembra essere tornata l’Inter.

TRA LAZIO ED INTER – Come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, la società nerazzurra avrebbe proposto un contratto di 4 milioni circa a stagione sino al 2023: la possibilità regolamentare di depositare ora il contratto ci sarebbe, ma De Vrij non ha intenzione di ‘lavorare’ sotto traccia. Il mondo Lazio spera di chiudere la faccenda entro fine settimana per dare serenità al ragazzo e a tutto l’ambiente.

QUOTA 100 SI AVVICINA – Solo il presente può dare certezze, e Stefan è vicino a un record con la maglia della Lazio: contro il Napoli saranno 99 partite con l’aquila sul petto. Questo vuol dire che se il tecnico biancoceleste decidesse di schierarlo sempre, giovedì sera a Bucarest nei sedicesimi di andata di Europa League contro la Steaua, De Vrij festeggerebbe le 100 presenze. Un traguardo importante per uno dei giocatori chiave della rosa di Inzaghi e magari un ulteriore stimolo per legare il suo futuro alla società biancoceleste.

Marco Barbaliscia