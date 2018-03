de Vrij via a giugno, colpa della Seg: l’agenzia voleva cifre impressionanti sul rinnovo

DE VRIJ LAZIO – A giugno de Vrij andrà via dalla Lazio, che lo perderà a parametro zero. Dopo l’annuncio di Tare prima della gara con il Verona e il messaggio d’addio ai tifosi su Instagram, in molti si chiedono come sia possibile essere arrivati fino a questo punto dopo che più volte si era parlato di rinnovo. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, il mancato prolungamento di contratto sarebbe da imputare alla Seg, l’agenzia di de Vrij.

DE VRIJ SEG – La Seg per chiudere il rinnovo dell’olandese avrebbe voluto il 20% della clausola rescissoria del giocatore, quindi una cifra vicina ai 5 milioni, anche se in molti parlano addirittura di una richiesta di 10 milioni. Lotito e Tare però non hanno ceduto al ricatto: l’accordo tra la società e la Seg non c’è stato. Così de Vrij andrà via a parametro zero.

J.C.