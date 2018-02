Definisce Roberto Baggio “buddista col fucile”: attivista finisce in Tribunale

ROBERTO BAGGIO TRIBUNALE DIFFAMAZIONE – Paolo Mocavero dovrà rispondere dell’accusa di diffamazione per aver definito Roberto Baggio “buddista col fucile” e avergli dato dell’ignorante. Lo fa sapere il Corriere della Sera, che ricorda il post scritto dall’attivista nei confronti dell’ex bomber: “Baggio, che ha il coraggio di definirsi ‘buddista‘ (probabilmente visto il suo livello culturale, non conosce il significato delle parole) esercita la caccia, andando anche all’estero per i famigerati viaggi della morte”. Parole che non sono andate giù al vice-campione del mondo, oggi presente al Palazzo di Giustizia di Vicenza.