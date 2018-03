DEFREL ROMA LAZIO – La gara di stasera potrebbe regalare alla Roma il sorpasso sulla Lazio. Gregoire Defrel, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della sfida tra Roma e Benenvento e della sfida in classifica contro i cugini biancocelesti: “Possiamo tornare in zona Champions League, teniamo il passo dell’Inter. Per noi è importante restare lassù”.

