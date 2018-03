Del Piero presenta il prossimo weekend di Serie A: “La Lazio sfida la favorita per lo scudetto”

SERIE A 27 GIORNATA DEL PIERO LAZIO – Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus e oggi commentatore sportivo a ‘Sky Sport’ ha presentato l’imminente weekend di Serie A ormai alle porte. Tra le prime otto in classifica ci saranno infatti tre incroci fondamentali: Lazio-Juventus aprirà le danze sabato 3 marzo alle 18:00, poi Napoli-Roma alle 20:45 ed infine il derby di Milano domenica 4 alle 20:45. L’ex numero 10 bianconero ha voluto dire la sua su chi rischia di più nella sfida a distanza per la Champions.

LOTTA AL TERZO POSTO – “Chi rischia di più nel prossimo weekend? Dico tutte e tre: la Lazio sfida la Juventus, che per me è ancora la favorita allo Scudetto, la Roma è in un brutto momento mentre per l’Inter ci sta il derby che è sempre una partita difficile”.