Delusione post sconfitta, ma tanto orgoglio per la squadra. La Lazio pensa alla Juve. Lucas Leiva…

NEWS DELLA GIORNATA – È un triste risveglio per i biancocelesti, dopo la sconfitta di ieri. La Lazio nel match di Coppa Italia la Lazio è stata battuta dal Milan ai rigori. D’altro canto però, il 1 marzo rievoca dolci ricordi nella mente dei tifosi laziali. 3 anni fa contro il Sassuolo si vinceva una partita importante con un super Klose e un Felipe non da meno.

LAZIO MILAN – È stata davvero una bella partita quella tra Lazio e Milan. Gattuso in conferenza ha elogiato i suoi ragazzi, che sono stati bravi a soffrire. Allo stesso modo anche Inzaghi ha fatto i complimenti alla sua squadra, dicendosi orgoglioso. Tra i biancocelesti il migliore è stato Strakosha, elogiato anche dai quotidiani. Toldo, uno che in porta ci ha passato molti anni, ha elogiato il portiere della Lazio. Tra i peggiori sicuramente Milinkovic, che ha sbagliato due gol e il rigore. Nonostante ciò il serbo rimane fortissimo, come ha dichiarato anche Giannichedda. Per il suo agente, Sergej è più forte di molti altri nomi illustri ed è un giocatore da pallone d’oro. Se i rossoneri sono molto felici, come dimostrato anche sui social, non lo sono i biancocelesti. Strakosha non si arrende, Leiva si dice orgoglioso della squadra, e in un’intervista ha rivelato di trovarsi molto bene alla Lazio. Anche Bastos e Immobile nonostante il dispiacere sono orgogliosi della squadra. Luiz Felipe, che ieri ha sbagliato il rigore decisivo, è stato consolato da Silva, che lo ha incitato a continuare così. Per Cucchi nella gara, molto bella e intensa, la squadra ha fatto molto bene, nonostante la sconfitta. La Lazio, uscita dalla competizione ai rigori, non perdeva ai calci finali da trent’anni. Anche il sindaco di Milano ha parlato della sfida di ieri sera, ironizzando sul fatto che i rossoneri siano più stanchi dopo i supplementari. Sala infatti tifa Inter. Della gara ha parlato anche D’Amico, ex giocatore. Molto dispiacere anche per Gaia, la compagna del mister, che ha fatto i complimenti ai ragazzi. Con la Coppa Italia c’è in ballo anche l’Europa League.

LAZIO JUVE – Dopo la delusione della Coppa Italia bisogna ripartire. La Lazio sabato affronterà la Juventus, una squadra attualmente molto in forma. La Lazio oggi si è allenata e ha iniziato a pensare alla sfida di sabato, per la quale sono stati venduti 40.000 biglietti. La partita sarà arbitrata da Banti. Douglas Costa, in un’intervista, ha fatto i complimenti alla Lazio e in particolare a Felipe Anderson. Secondo Varriale, la squadra di Inzaghi giocherà una partita molto seria. Il doppio ex Kovacevic crede che vinceranno i bianconeri, nonostante la qualità della Lazio. La Juventus ha molti infortunati, tra cui anche Higuain, in dubbio per sabato.

LAZIO – Il prossimo impegno in Europa League sarà contro la Dinamo Kiev. A quali orari e in quali date si giocheranno le partite? Qui tutte le informazioni. Inoltre ecco dove vederla in tv.

ALTRE NEWS – Il futuro di Donnarumma, come ha detto Raiola, non sarà al Milan. L’Italia è candidata per ospitare gli Europei 2028. Benatia ha parlato degli arbitri, soprattutto di come li vedeva quando era alla Roma. Il difensore del Milan Leonardo Bonucci ha parlato della scelta di andare al Milan. Inter, secondo un’inchiesta, non ha i requisiti economici per iscriversi in Serie A. Non si è fatto attendere il comunicato del club nel quale viene spiegata la situazione. Dalla prossima stagione cambiano i criteri di assegnazione dei diritti tv tra i club del massimo campionato. A Mourinho piacciono molto due giocatori della Serie A, di cui uno biancoceleste…

