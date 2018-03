Di Gennaro: “Lazio meno attenta, ma può passare”

LAZIO MILAN DI GENNARO – Antonio Di Gennaro, ex regista di Fiorentina, Perugia, Verona, Bari e Barletta ed attualmente opinionista sportivo, ha parlato delle italiane impegnate nell’andata degli ottavi di finale di Europa League ai microfoni di ‘RMC Sport’. Male il Milan, pressoché eliminato: “Al Milan do il 20% di possibilità di vincere a Londra contro l’Arsenal e passare il turno”.

LAZIO – “Mi sembra una Lazio meno attenta rispetto a qualche tempo fa, quando con il vantaggio avrebbe saputo gestire meglio. Credo che in trasferta la Lazio possa ribaltare il risultato per le caratteristiche dei suoi attaccanti. Per me la Lazio ha la possibilità di passare il turno perché è una squadra di esperienza e qualità”.