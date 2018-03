Diaconale: “Caicedo indagato? Non bisogna tirare dentro la Lazio”. E su Felipe Anderson…

DIACONALE LAZIO – È di poco fa la notizia che vede l’attaccante della Lazio Caicedo indagato per una partita truccata quando ancora giocava in Liga. La sfida in questione, Levante-Saragozza, sarebbe stata combinata e Caicedo sarebbe a conoscenza dei fatti. Sulla questione e su altri importanti temi è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia Arturo Diaconale.

SU CAICEDO – “È diventato uno sport nazionale attaccare la Lazio. Un’accusa per essere a conoscenza dei fatti, ma non per aver compiuto reati, risalente a 7 anni fa, utilizzata per tirare dentro la Lazio lo trovo ridicolo.”

SULL’ATTACCO MEDIATICO – “I titoli su Caicedo? La Gazzetta dello Sport si sta dimostrando un po’ troppo nordista. Il titolo è fuorviante per la qualifica, ma non si può impugnare dal punto di vista giuridico. Ci sono colleghi ai quali ci rivolgeremo per essere più attenti, questo sì. Mi auguro poi sia ben specificato come la Lazio non sia minimamente implicata nella vicenda.”

SULLA POLITICA – “La mia candidatura è più di testimonianza piuttosto che protesa al risultato sicuro. Continuerò alla Lazio con o senza. Io sono laziale prima di essere responsabile della comunicazione.”

SUL GRUPPO – “C’è una sorta di schizofrenia, un difetto tipico anche di un certo tipo d’informazione. Si passa dall’esaltazione alla depressione. È normale invece che ci siano nell’arco della stagione momenti di pausa e di stanca. Spero si possa ripartire alla grande.”

SU FELIPE ANDERSON – “Sicuramente adesso Felipe rientra con maggiori motivazioni. Mi auguro che possa dimostrare sul campo tutto quanto il suo valore, che è enorme. Con maggiore determinazione rispetto a prima per dimostrare concretamente che si è tutto quanto risolto.”

J.C.