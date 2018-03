Diaconale: “de Vrij? Solo burocrazia. Allarme ingiustificato”

ANTIDOPING DE VRIJ DIACONALE – Arturo Diaconale non ci sta al caos mediatico alzato dalla notizia di Stefan de Vrij convocato dalla Procura Antidoping del CONI. La positività di Joao Pedro ha certamente amplificato la cassa di risonanza, smorzata dal portavoce della Lazio ai microfoni di ‘RMC Sport’: “E’ un problema solo burocratico. Capisco che ci si metta subito in allarme, ma è ingiustificato. de Vrij e Joao Pedro sono due cose distinte e separate”.

FIRME – “È semplicemente una questione di ordine burocratico, che non riguarda eventuali alterazioni nelle analisi delle urine di de Vrij. È un ragazzo perbene, che non corre rischi da questo punto di vista. In occasione di Lazio-Verona ha fatto l’esame due volte con due kit diversi, probabilmente non ha firmato i documenti alla fine dei due kit”.