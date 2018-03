Dinamo, i giocatori soddisfatti: “Ci giocheremo tutto a Kiev!”

LAZIO DINAMO POSTGARA – Al termine della gara di ieri sera, i giocatori della Dinamo Kiev non hanno potuto che tirare un sospiro di sollievo per un risultato che, potrebbe permettere loro di approdare ai quarti. I protagonisti hanno parlato ai giornalisti ucraini della sfida, della Lazio e della gara di ritorno.

Nikolaj Morozyuk e Shaparenko – “Nel complesso è un buon risultato per una gara in trasferta. 2-2 con una squadra come la Lazio non è male. A Kiev sarà una gara molto dura, si giocherà tutto lì. Conosciamo la forza della squadra italiana, sappiamo come giocano in casa, sapevamo che sarebbe stata dura. Non tutto ha funzionato, ma il risultato è buono per noi. Ho detto alla squadra che avremmo dovuto essere uniti dal primo minuto”. “Possiamo dire di aver ripreso la Lazio. Sapevamo il loro modo di giocare. Fisicamente siamo già pronti”, hanno commentato ai microfoni di Football 2.

Junior Moraes – “Abbiamo raggiunto un ottimo risultato sul campo dell’avversario. E allo stesso tempo, penso che abbiamo mostrato un buon gioco, nonostante il fatto che il nostro avversario fosse molto forte. Quindi mi congratulo con tutti i ragazzi e tutti i nostri tifosi per questo risultato. Per quanto riguarda il mio gol, sono molto felice di segnare e aiutare la squadra. Penso che oggi potevamo anche fare meglio. Prendere subito gol dopo il nostro vantaggio è stato un macroscopico errore. Analizzeremo questa partita e i nostri errori, per affrontare al meglio il ritorno”.

Boyko – “Il risultato è positivo. Abbiamo segnato due gol in trasferta. Penso che il secondo tempo sia iniziato molto bene, ma poi siamo stati sempre concentrati. Il mister penserà a lavorare sui nostri errori, trarremo poi le conclusioni. Ma prima dobbiamo analizzare la gara: forse più che nostri errori è la Lazio che ha giocato bene. Il mio problema fisico? Ho avuto alcuni fastidi alla gamba, e ho chiesto l’intervento dei dottori. A essere onesti non capisco nemmeno il giallo. Ho chiesto spiegazioni all’arbitro al termine della sfida, ha detto che avendo messo la palla sulla linea dovevo rientrare. Questa è la sua decisione, va accettata”.