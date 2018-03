DINAMO KIEV. Bjesjedin: “Lazio fortissima, avrei preferito giocare contro il Milan”

DINAMO KIEV LAZIO BJESJEDIN – L’avversaria della Lazio agli ottavi di Europa League sarà la Dinamo Kiev: ecco le parole dell’attaccante della squadraucraina, Artem Bjesjedin, ai microfoni di Sport Arena.

LA LAZIO – “Affronteremo un avversario fortissimo, ma avremo il piccolo vantaggio di giocare a casa loro la prima partita. Prima del sorteggio non c’erano desideri particolari, molte squadre che hanno superato il turno sono molto forti come il Borussia Dortmund, l’Atletico Madrid e la stessa Lazio. Avrei preferito giocare contro il Milan, invece incontreremo i biancocelesti. La Lazio è più forte dell’Aek Atene che abbiamo eliminato nei sedicesimi di finale. Non sarà facile, ma ci proveremo”.