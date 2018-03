DINAMO KIEV. Il dg Chokhonelidze: “Lazio squadra forte, Inzaghi sta facendo bene e Immobile…”

LAZIO DINAMO – La Lazio il prossimo 8 marzo sfiderà la Dinamo Kiev negli ottavi di Europa League all’Olimpico. Direttamente da Lyon, poco dopo il sorteggio, il dg del club ucraino Rezo Chokhonelidze è intervenuto ai microfoni di Sky: ecco le sue dichiarazioni.

LAZIO – “La Lazio è una squadra molto forte, è cresciuta di anno in anno. Simone Inzaghi sta facendo molto bene, ci sono anche goleador come Immobile, che è molto forte. Noi siamo tornati dalla preparazione dalla Spagna, ogni anno abbiamo tre mesi di sosta per il tempo che non permette di giocare.”

MILAN – “Gattuso sta facendo bene, si vede la sua impronta. Ha cambiato la tattica del gioco, io penso che da oggi tutti avranno paura di giocarci contro.”