DINAMO KIEV. Kadar: “Allenatore ed individualità della Lazio di primo livello, ma sarà 50-50”

DINAMO KIEV LAZIO KADAR – L’urna di Nyon ha messo di fronte la Lazio e la Dinamo Kiev per gli ottavi di finale di Europa League. Cauto ottimismo in casa biancoceleste, rispetto e tanto, tanto orgoglio, invece, per gli ucraini, stando almeno a quanto dichiarato dal difensore Tamas Kadar a ‘Dynamo.kiev.ua’.

LAZIO – “Tutti i partecipanti di questa fase del torneo sono avversari tosti, non c’è una squadra semplice. Ciascuna di queste 15 compagini è forte, la Lazio non fa eccezione. I romani hanno una squadra molto buona, composta da individualità di primo livello, senza dimenticarci del loro allenatore. Inoltre, stanno avendo successo in Serie A. Ma per me, abbiamo il 50% delle possibilità. Dimostrando la stessa dedizione che abbiamo avuto nella sfida contro l’AEK, possiamo contare su un buon risultato”.

CONVINZIONE – “Quando sei in campo non devi pensare a cosa ha vinto il tuo avversario, se un Mondiale o la Champions League. Siamo tutti persone, tutti giocatori. Quindi dobbiamo essere fiduciosi e credere in noi stessi, nelle nostre capacità, per mirare il più possibile al nostro obiettivo. Siamo la Dinamo Kiev! È bello che la prima partita della nostra sfida sarà in trasferta e la seconda in casa. Spero di ottenere un risultato positivo. D’altronde, essere tra i primi 16 club è un buon indicatore”.