Dinamo Kiev, Tsygankov e Shabanov: “Lazio forte ma possiamo fare risultato”

TSYGANKOV DINAMO KIEV LAZIO – E’ tutto pronto per giovedì sera, quando la Lazio accoglie all’Olimpico la Dinamo Kiev. “Abbiamo visto il match con la Juve e siamo pronti”, ha commentato l’ala degli ucraini Tsygankov. Il prossimo avversario dei biancocelesti, come riporta il Corriere dello Sport, ha aggiunto: “Andiamo a Roma con ottimismo, la Lazio è forte ma possiamo fare risultato”. All’ala si aggiunge la voce del difensore Shabanov: “Contento per aver vinto una partita così difficile. Ora pensiamo alla Lazio, arriveremo a Roma pronti”.