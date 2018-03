Diritti tv: domani riunione in Lega. Tra i temi il bando per Coppa Italia e Supercoppa

LEGA SERIE A DIRITTI TV – Continua ad essere caldo il tema dei diritti tv per la prossima stagione: domani una commissione della Lega Serie A si riunirà per parlare di diversi temi tra cui i diritti tv sia in Italia che all’estero.

I TEMI DELLA RIUNIONE – Alla riunione, convocata per le ore 15:00, sarà proprio il tema dei diritti domestici il principale della discussione: la Lega e l’advisor Infront stanno preparando le risposte agli 11 quesiti sollevati dall’Antitrust, il cui verdetto però è atteso dopo le elezioni politiche del 4 marzo. La commissione si occuperà anche del bando per la Coppa Italia e la Supercoppa italiana.

I PARTECIPANTI – Tra i partecipanti all’importante incontro saranno presenti anche i manager di Img, l’agenzia che ha vinto il bando per i diritti internazionali per aggiornare i club di Serie A sulla visibilità che avrà il campionato all’estero.