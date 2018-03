DIRITTI TV. L’Orient Hontai compra Mediapro: la Serie A sarà cinese

DIRITTI TV – Mediapro, come è noto ormai da giorni, ha vinto l’asta per l’acquisto dei diritti della Serie A. La stessa azienda spagnola però è stata a sua volta acquistata da una cinese, l’Orient Hontai. Come riporta ‘El Confidencial’, il fondo di investimenti asiatico ha comprato il 54,5% di Imagina, l’azienda nata dalla fusione di Mediapro e Globomedia, per circa 900 milioni di euro. Non sono cambiati comunque i vertici societari di Mediapro.

J.C.