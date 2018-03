DIRITTI TV. Mediapro, priorità alla qualità dei campi

MEDIAPRO CAMPI – Continuano a far parlare di gli spagnoli di Mediapro, neo acquisitori dei diritti tv della Lega A. Dopo le varie diatribe e diffide subìte dai “rivali” di Sky, si iniziano a delineare le linee guida del pensiero degli spagnoli, come afferma l’edizione odierna de ‘La Repubblica‘. L’intenzione è quella di uniformarsi sempre più alla Premier in termini di qualità dei terreni di gioco e sulle tribune.

QUALITA‘ DEI CAMPI – Priorità assoluta per gli spagnoli di Mediapro è la qualità dei campi: l’altezza dell’erba nei vari campi dovrà essere assolutamente uguale e dovrà avere la stessa intensità di verde.

CARTELLONI PUBBLICITARI E TRIBUNE – Altro punto importante per Mediapro è la cartellonistica pubblicitaria che dovrà seguire degli standard ben precisi: i led che sono più vicini alle tribune dovranno avere lo stesso colore in tutti gli stadi. Pur avendo sponsor diversi, gli accostamenti cromatici dovranno somigliarsi tutti mentre le tribune dovranno essere riempite a partire dal centro ovvero dalla parte più inquadrata dalle telecamere.

DECISIONI PAY TV – Ogni decisone delle Pay tv sembra essere rimandata, come spiega il manager di Santa Giulia, Riccardo Pugnalin: “Aspettiamo di vedere come e quando verranno offerti in vendita i diritti in un quadro di regole certe e chiare seguiremo con attenzione e tranquillità l’evolversi delle cose allo scopo di continuare a mettere a disposizione dei nostri abbonati la migliore offerta calcistica e sportiva.”