Diritti tv, un tesoretto in arrivo. La Lazio può goderne…

DIRITTI TV – Rivoluzione diritti tv con la Legge Melandri. La Lega Serie A ha accettato l’offerta di Mediapro per il triennio 2018-2020 in cambio di 1,05 miliardi l’anno. Secondo calcioefinanza.it, andrebbero però aggiunti i 370 milioni che la Lega ha ottenuto dall’asta per i diritti tv esteri e gli 80 milioni per la Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Infine vanno scalati circa 300 milioni tra commissioni, mutualità: si tratta di un complessivo di 1,2 miliardi contro i 924 milioni di oggi.

DIFFERENZE – La fetta da dividere in parti uguali per i club di Serie A passerà dal 40% al 50%, il peso dei tifosi dal 30% al 20%, il peso del risultato dell’ultimo campionato dal 5% al 15%, i parametri relativi alla storia dal 10% al 5% e all’ultimo quinquennio dal 15% al 10%. La Lazio, secondo calcioefinanza.it, potrebbe passare dai circa 54 milioni del 2017-18 ai circa 72 del 2018-19.