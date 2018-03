Domani la conferenza stampa di Inzaghi

LAZIO INZAGHI CONFERENZA – Messo da parte il 2-2 casalingo con la Dinamo Kiev, risultato ribaltabile a patto di una prestazione sontuosa, giovedì prossimo, in terra ucraina, è già tempo di rituffarsi a capofitto sul campionato, perché a Cagliari c’è da riprendere un cammino interrotto dalla sconfitta interna con la Juventus, che è valsa un virtuale, in attesa del recupero del derby di Milano, quinto posto in classifica. Da Formello, Simone Inzaghi ci presenterà il match in conferenza stampa domani alle 15.30.

G. G.