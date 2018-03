Il doppio ex Jugovic: “Lazio-Juve gara speciale”

LAZIO JUVENTUS JUGOVIC – Sampdoria, Juventus (con rigore decisivo nell’ultima Champions vinta dai bianconeri, a Roma, contro l’Ajax, nel 1996), Lazio (una Coppa Italia alzata al cielo) ed Inter: sono queste le quattro maglie italiane indossate in carriere da Vladimir Jugovic. Il doppio ex della sfida di domani, fra bianconeri e biancocelesti, ha parole dolci per entrambi i club ai microfoni di ‘RMC Sport’: “Mi dispiace essere rimasto soltanto un anno alla Lazio dopo aver vinto con la Juve. Per me Lazio-Juventus è sempre una partita speciale”.