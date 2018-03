Dott. Rodia: “Caceres ha un trauma contusivo, verrà monitorato domani. E Felipe…”

RODIA INFORTUNATI LAZIO STEAUA – La Lazio ha ottenuto una vittoria davvero importante contro la Steaua: il 5-1 le ha permesso di volare agli ottavi di Europa League. Nonostante la felicità per il passaggio del turno c’è preoccupazione per le condizioni di Caceres, uscito a partita in corso. Il dottor Rodia è intervenuto ai microfoni del canale telematico biancoceleste per parlare della condizione di Caceres e non solo.

CONDIZIONI CACERES – “Caceres è uscito per un trauma contusivo al ginocchio sinistro che gli ha procurato un dolore abbastanza forte: la situazione verrà monitorata domani con un controllo sia clinico sia strumentale ma sono abbastanza tranquillo e fiducioso. Semplici crampi da fatica per Immobile e Felipe Anderson: stanno bene tutti”.