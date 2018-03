Ederson ricorda i bei momenti in biancoceleste: “Un piacere vestire questa maglia”. E su Felipe…

LAZIO EDERSON INTERVISTA – Honorato Ederson ha vestito la maglia della Lazio dal 2012 al 2015. Il centrocampista brasiliano, attualmente in forza al Flamengo, è arrivato nella capitale da svincolato dell’Olympique Lione: 34 presenze e 3 gol, con l’esultanza che simulava il volo di un’aquila entrata nel cuore dei tifosi. L’ex numero 10 è intervenuto in serata ai microfoni di ‘Radio Incontro Olympia’: queste le sue dichiarazioni.

L’ARRIVO ALLA LAZIO – “Un piacere vestire questa maglia: ancora oggi quando vengo a Roma mi fermano per strada e mi regalano parole di affetto. Purtroppo il periodo biancoceleste è stato caratterizzato da tanti infortuni: solo in seguito ho capito che dipendevano dalla mia voglia di fare in allenamento e in partita. Ho sempre dato il massimo e ciò ha creato qualche lesione di troppo”.

I RICORDI PIU’ BELLI – “Da quando sono arrivato alla Lazio mi sono sentito bene, alla prima partita da titolare ho segnato e abbiamo vinto. La cosa più dura per me è stato quando prima della stagione 2015-16 mi hanno dato la notizia che ero fuori rosa. Non partire con la squadra per il ritiro mi ha fatto male, era un modo per farmi capire che non facevo più parte del progetto. Alla Lazio avevo ancora due anni di contratto e potevo dare ancora il mio meglio”.

SIMONE INZAGHI – “Inzaghi sta facendo un grande lavoro: quando c’ero io lui stava in Primavera e i suoi giocatori parlavano sempre bene di lui. La Lazio può arrivare lontano, pensare in grande in Europa League e cercare di vincerla. Ha le capacità per arrivare in fondo nella competizione e mantenere lo stesso livello in campionato: con la Juventus e il Milan ha giocato grandi partite dimostrando di avere capacità importanti. La squadra può anche arrivare al terzo posto: i ragazzi giocano insieme da tempo e ciò aiuta”.

FELIPE ANDERSON – “Con Felipe siamo come fratelli: quando è arrivato l’ho aiutato ad inserirsi, non è facile per un ragazzo appena arrivato dal Brasile. Felipe ha avuto un grande momento alla Lazio soprattutto quando la squadra girava benissimo. Sento Felipe spesso al telefono, so che sta bene a Roma: è un giocatore che ha bisogno della fiducia dell’ambiente e quando si sente bene può fare la differenza come ha già fatto. Chi conosce il ragazzo sa che è molto positivo e ama la Lazio e quello che fa, ha solo bisogno di giocare con continuità e prendere ritmo. Sono sicuro che troverà il modo di fare la differenza, in biancoceleste è un giocatore importantissimo”.