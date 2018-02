El Gaucho: “De Vrij non lo farei giocare, punterei su Luiz Felipe”

EL GAUCHO DE VRIJ – Il mancato rinnovo di de Vrij era nell’aria, ieri il post dello stesso calciatore l’ha confermato. Juan Carlos Morrone, soprannominato El Gaucho, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha detto la sua sulla decisione del difensore.

DE VRIJ – Se ha deciso di andar via se ne trova un altro, ha ragione Tare, i giocatori in giro non mancano. De Vrij adesso non lo farei più giocare. Gli direi arrivederci e punterei su Luiz Felipe: deve crescere ancora ma è un buon giocatore, il futuro può essere suo. E’ elegante e tecnicamente valido. Se mi aspettavo più riconoscenza? Gli è convenuto far così evidentemente, ma non mi strappo le vesti”.

LAZIO-VERONA – “Vediamo se è davvero uscita da questo periodo negativo, ancora non si può dire. Deve tornare ai livelli di qualche settimana fa, lunedì sera c’era ancora un po’ troppo nervosismo”.