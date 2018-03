Elezioni 2018, Lotito beffato in extremis da lady Mastella. Il patron biancoceleste valuta il ricorso?

LOTITO ELEZIONI – Non ce la fa Claudio Lotito. Il patron biancoceleste, candidato tra le fila di Forza Italia nel collegio plurinominale di Benevento-Avellino-Caserta, non ha ottenuto un posto in Senato.

AGGIORNAMENTO ORE 15.00 – Secondo quanto emerge dai dati diffusi dal Viminale, la differenza le percentuali di Lotito e Sandra Lonardo sarebbe di una manciata di voti, ecco perché si starebbe valutando l’ipotesi del ricordo. Il consiglio sarebbe arrivato dallo stesso Mastella, marito della Lonardo, come ha ammesso in conferenza stampa: “Mi dispiace per Claudio Lotito che per qualche decina di voti non ce l’ha fatta. Gli ho detto che dovrebbe fare ricorso perché alcuni presidenti di seggio non sono stati favorevoli con noi di Forza Italia”. Il presidente della Lazio potrebbe dunque tornare in gioco chiedendo il riconteggio delle schede elettorali.

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 – Claudio Lotito è stato beffato in extremis: secondo quanto riporta Repubblica, il presidente di Lazio e Salernitana non ce l’ha fatta perché era il secondo del listino di Forza Italia nel collegio Campania Nord (plurinominale) in cui il partito ha diritto a un solo seggio, che va a Sandra Lonardo, moglie di Mastella.

AGGIORNAMENTO ORE 7.00 – Secondo quanto riportato da ilmattino.it, il presidente biancoceleste spera in un ripescaggio dovuto alla quota proporzionale.