ELEZIONI 4 MARZO. Nessuno stop, si gioca: Malagò spiega perché

SERIE A ELEZIONI – Il 4 marzo, data delle elezioni Politiche e delle Regionali per Lombardia e Lazio, la Serie A non si fermerà. La proposta di anticipare o posticipare la ventisettesima giornata da parte di alcuni addetti ai lavori non è stata accettata.

I MOTIVI – Il presidente del CONI e commissario della Lega, Giovanni Malagò, a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha spiegato: “Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso, non c’erano le condizioni per spostare le date, e avremmo dovuto farlo per tutti gli sport. Ci è stato chiesto troppo tardi, non potevamo fare più nulla. Per il derby di Milano erano stati già venduti 25.000 biglietti”.