ELEZIONI. Forza Italia: “In Campania tanti errori”. Lotito spera

FORZA ITALIA LOTITO ELEZIONI – Claudio Lotito al momento non risulta eletto al Senato nel listino plurinominale del collegio Campania 1. Ma il responsabile nazionale dei difensori del voto di Forza Italia, Fulvio Martusciello ha commentato a ilmattino.it riguardo a presunte irregolarità nel conteggio dei voti: “Trasmissioni di dati zeppi di errori, alcuni dati del proporzionale cambieranno. Cominciano ad arrivare le prime segnalazioni di incongruenze tra quanto scrutinato e quanto comunicato al ministero dell’Interno. A Paduli, comune del Beneventano, per esempio, sono stati invertiti i dati di Forza Italia e Fdi attribuendo così a Forza Italia solo 148 invece dei 542 ottenuti. Da oggi parte la verifica per ridare a Forza Italia quello che gli spetta”. Con i dati provvisori il presidente della Lazio non sarebbe eletto, ma dato lo scarto di poche manciate di voti, tutto potrebbe cambiare.