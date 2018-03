Ernesto Calisti a 360° sul caso De Vrij: “E’ una grossa perdita, anche Lotito ne esce sconfitto”

LAZIO DE VRIJ CALISTI – Il caso De Vrij continua a far parlare anche dopo la sua fine: a prendere parola ai microfoni di ‘RMC Sport’ per commentare la vicenda è Ernesto Calisti, ex difensore della Lazio.

DE VRIJ – “E’ un giocatore importante, la Lazio perde un perno della difesa: è una brutta notizia, anche se era nell’aria. Mi dispiace, il giocatore poteva comportarsi in maniera diversa e fare qualcosa in più per ringraziare la società biancoceleste. Mi auguro che il ragazzo faccia il professionista fino alla fine per aiutare la Lazio a conquistare un posto in Champions League”.

LOTITO E TARE – “Anche il presidente ne esce perdente, questa vicenda si poteva gestire meglio: il ds Tare ha lavorato molto bene e dobbiamo dirgli grazie perché ha scovato giocatori di grande qualità. Mi auguro che possa trovare anche un altro De Vrij in giro, anche se sarà sicuramente dura”.

M.B.