ESCLUSIVA. 200 milioni per Milinkovic? Risponde l’agente: “C’è interesse da parte di top club, ma…”

pubblicato il 27/02

LAZIO MILINKOVIC AGENTE – É di questa mattina la notizia di mercato secondo cui alla Lazio sarebbero stati offerti 200 milioni – 180 più bonus – per Milinkovic Savic. Una cifra record che potrebbe far seriamente vacillare la società, che in passato ha già rifiutato 70 milioni messi sul piatto per il gioiellino serbo: cifra troppo esigua per potersi accaparrare il centrocampista.

LE PAROLE DELL’AGENTE – Contattato in esclusiva dalla redazione di Lazionews.eu, l’agente del calciatore ha ammesso l’interesse di parecchi club smentendo però l’avvio di trattative: “C’è un grande interesse da parte dei top club, in Italia, in Inghilterra, Spagna e Francia. Sono sicuro che Sergej è in grado di essere il miglior giocatore in Europa per i prossimi anni, ma al momento non voglio parlare di trasferimento prima della fine della stagione. La Lazio è una squadra importante e sta facendo una grande stagione, concentriamoci tutti su questo”, ha dichiarato il procuratore del serbo, Mateja Kezman. Niente mercato, dunque: almeno per il momento.

Alessandra Marcelli