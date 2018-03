ESCLUSIVA. Signori fa 50: “Ringrazio ancora i tifosi. La Lazio oggi è forte, può andare in Champions”. E sul VAR…

pubblicato il 17/02

BEPPE SIGNORI INTERVISTA – Più di sedicimila minuti giocati, 127 gol in 195 gare giocate, secondo marcatore di sempre nella storia della Lazio e nono nella classifica all-time della serie A. Numeri da capogiro, che non basterebbero però a descrivere la grandezza di Beppe Signori. L’ex attaccante oggi compie 50 anni: ecco cosa ha raccontato in esclusiva alla redazione di Lazionews.eu.

LA LAZIO DI OGGI – “Credo che sia una squadra che è consapevole delle proprie forze e che in questi anni ha dimostrato grande continuità. Immobile è il bomber di oggi, spero continui a fare tanti gol perché i suoi gol non fanno altro che portare punti in classifica alla squadra che ora ha un obiettivo ben preciso, la Champions.”

LOTTA CHAMPIONS – “Sarà una bella lotta, ma credo che a parte questo momento un po’ difficile ma che è normale, perché fisiologico, la Lazio ha tutte le caratteristiche per poter arrivare tra le prime quattro.”

IL PIÙ BEL RICORDO ALLA LAZIO – “Sicuramente tanti ricordi, tante soddisfazioni. Sicuramente il giorno in cui siamo ritornati dopo tanti anni in Coppa UEFA, è stato l’inizio della grande crescita della Lazio che si è coronata con la vittoria dello Scudetto.”

RAPPORTO CON I TIFOSI BIANCOCELESTI – “E’ un rapporto di grande stima e di grande affetto, non smetterò mai di ringraziarli e non solo per quello che hanno fatto per me quando giocavo, ma soprattutto per quello che ancora oggi mi dimostrano. Nonostante siano passati tanti anni, il popolo biancoceleste mi stima ancora.”

VAR – “Credo che il Var può essere un aiuto, ma il suo utilizzo va ancora perfezionato. È altresì vero che ad oggi la Lazio è stata penalizzata.”

Alessandra Marcelli