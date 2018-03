EUROPA LEAGUE. Budescu: “Non è impossibile passare contro la Lazio”

LAZIO STEAUA EUROPA LEAGUE – Tra poco la Lazio tornerà a solcare il campo dell’Europa League. Il centrocampista dello Steaua Bucarest, prossima avversaria dei biancocelesti, Constantin Budescu, ha parlato della sfida in conferenza stampa: “Sarà molto difficile con la Lazio, ma non impossibile. Non so quali problemi stiano affrontando, ma dubito che non abbiano nessuno da far giocare. Penseremo prima alla prossima gara, quella contro il CFR Cluj, poi alla Lazio. Gol? Cerco di fare il mio lavoro sul campo. Se segno, è come un bonus: l’importante è vincere, non chi segna”.