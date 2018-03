Europa League, contro la Dinamo Kiev senza i tifosi: il motivo

DINAMO KIEV LAZIO EUROPA LEAGUE – Tra 5 giorni a Kiev si giocherà una partita fondamentale per le sorti della stagione della Lazio. I biancocelesti non potranno però contare sull’appoggio dei loro tifosi. La Uefa ha deciso infatti di vietare la trasferta di Europa League ai supporters laziali per ragioni di sicurezza. La vendita dei biglietti sarebbe dovuta partire lunedì ma ieri, in serata, il comunicato della società con riportata la decisione della Uefa.

TRASFERTA DI KIEV VIETATA – La decisione è stata presa dalla Uefa con l’accodo delle istituzioni ucraine. Infatti non esistevano le condizioni di sicurezza per permettere ai tifosi della Lazio si recarsi a Kiev. I tifosi della Dinamo, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, avevano promesso scontri e incidenti. Altre notizie ancora segnalavano la possibile infiltrazione di altre tifoserie pronte a creare disordini per proteste di tipo politico legate alla guerra tra Ucraina e Russia. Inoltre i biglietti non sono nominativi e non esistono tornelli elettronici in grado di controllare al meglio chi entra nello stadio: tutti si sarebbero potuti imbucare per creare disagi. Il viaggio sarebbe quindi stato molto pericoloso per i tifosi in partenza dall’Italia e le autorità ucraine non hanno garantito sicurezza. Così la Uefa ha preferito vietare la trasferta.

J.C.