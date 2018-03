EUROPA LEAGUE. Dinamo-Lazio, il 12 marzo al via la vendita dei tagliandi

DINAMO LAZIO BIGLIETTI – Stasera il match d’andata degli ottavi andrà in scena la gara d’andata tra Lazio e Dinamo Kiev. Poi, il 15 marzo nella capitale ucraina si terrà la sfida di ritorno.

I BIGLIETTI – “Si informano i tifosi biancocelesti che a partire dalle ore 16:00 di lunedì 12 marzo pv, saranno posti in vendita, sino ad esaurimento, i tagliandi d’ingresso per la gara Dynamo Kyiv – Lazio del 15 marzo ore 19:00 (20:00 locali). I tagliandi saranno acquistabili al prezzo di €. 5,50 solo ed esclusivamente presso il Lazio Style 1900 di Via G. Calderini, 66/C. Ogni sostenitore potrà acquistare un solo tagliando non cedibile, esibendo il documento di identità. La vendita terminerà alle ore 10:00 di mercoledi 14 marzo”.