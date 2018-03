EUROPA LEAGUE. Domani la conferenza di Inzaghi

CONFERENZA INZAGHI EUROPA LEAGUE – Poco meno di 48 ore alla sfida di ritorno con la Dinamo Kiev. Allo stadio Olimpico della Capitale ucraina serve una vittoria per la banda di Inzaghi (o, al più, un improbabile pareggio dal 3-3 in su) per accedere ai quarti di finale di Europa League. Come da prassi, nella vigilia del match i due allenatori presenteranno l’incontro in conferenza stampa, pertanto l’appuntamento col tecnico piacentino della Lazio è fissato a domani alle ore 19.00 locali, le 18.00 italiane.

G. G.