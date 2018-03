EUROPA LEAGUE. FCSB-Lazio, dove vederla

FCSB LAZIO EUROPA LEAGUE – L’Arena Nationala di Bucarest sarà una bolgia. In terra rumena, si gioca l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra la formazione di casa, l’FCSB (ex Steaua Bucarest), e la Lazio di Simone Inzaghi, alla disperata ricerca di riscatto. Buone notizie, in Italia, per i tifosi biancocelesti, con la gara che verrà trasmessa in chiaro, su ‘TV8’, giovedì alle 21.05. Telecronaca affidata a Massimo Marianella, mentre l’ex difensore del Parma Lorenzo Minotti si occuperà del commento tecnico.

Giordano Grassi