Europa League, i risultati degli Ottavi: Criscito tiene vive le speranze dello Zenit, Montero trascina lo Sporting

EUROPA LEAGUE PROGRAMMA OTTAVI – Giovedì di Europa League non solo per la Lazio: nella serata di oggi, infatti, avranno luogo tutte le partite di andata degli Ottavi di finale. Il programma, come di consueto, prevede metà delle gare alle ore 19:00, l’altra alle 21:05. Nel primo gruppo spicca sicuramente il ‘big match’ tra Milan ed Arsenal mentre l’Atletico Madrid di Simeone sarà impegnato in casa contro i russi della Lokomotiv Mosca (squadra che ha eliminato il Nizza di Balotelli). Alle 21:05, oltre alla Lazio, scenderà in campo anche lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini, chiamato alla difficile trasferta in terra tedesca contro il Lipsia. Ma vediamo, nel dettaglio, il programma completo.

Giovedì 08/03, ore 19:00

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca 3-0 (22′ Saul, 47′ Diego Costa, 90′ Koke)

Borussia Dortmund-Salisburgo 1-2 (49′ (rig.), 56′ Berisha, 62′ Schurrle)

CSKA Mosca-Lione 0-1 (68′ Marcelo)

Milan-Arsenal 0-2 (15′ Mkhitaryan, 49′ Ramsey)

Giovedì 08/03, ore 21:05

Lazio-Dinamo Kiev 2-2 (52′ Tsyganov, 54′ Immobile, 62′ Felipe Anderson, 79′ J. Moraes)

Olympique Marsiglia-Atletico Bilbao 3-1 (1′, 58′ Ocampos, 14′ Payet, 48′ Aduriz (rig.))

RB Lipsia-Zenit San Pietroburgo 2-1 (56′ Bruma, 77′ Werner, 86′ Criscito)

Sporting Lisbona-Viktoria Plzen 2-0 (46′, 49′ Montero)

Marco Barbaliscia