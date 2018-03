EUROPA LEAGUE. La Lazio pesca la Dynamo Kiev, l’andata alle 21.05 (FOTO)

SORTEGGI EUROPA LEAGUE NYON – A Nyon sono andati in scena i tanto attesi sorteggi degli ottavi di finale di Europa League che hanno interessato due italiane: la Lazio e il Milan. L’appuntamento nella Casa del Calcio Europeo è alle 13. A partire da questo turno, per le gare dell’8 e del 16 marzo, non ci saranno limitazioni. Tutte le squadre dunque sono state inserite nella stessa urna e sono stati pertanto ammessi anche incontri tra club dello stesso Paese. Questa la cronaca, minuto per minuto, del sorteggio di Europa League.

AGGIORNAMENTO ORE 14.00 – L’andata degli ottavi di Europa League si giocherà all’Olimpico alle 21.05; il ritorno è fissato al 15 marzo alle ore 19.00

LA CRONACA DEI SORTEGGI DI EUROPA LEAGUE

ORE 13.16 – Ultima chiamata per il Milan. I rossoneri pescano l’Arsenal.



ORE 13.16 – Il Borussia Dortmund affronterà gli austriaci del Salisburgo.

ORE 13.16 – Lo Sporting Lisbona dovrà vedersela contro i cechi del Viktoria Plzen.

ORE 13.15 – L’Olympique Marsiglia trova alle urne il Bilbao.

ORE 13.15 – Il CSKA Mosca si sfiderà con l’Olympique Lione.

ORE 13.14 – L’Atletico Madrid dovrà vedersela con il Lokomotiv Mosca.

ORE 13.13 – Il Lipsia pesca lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini.

ORE 13.12 – La prima ad essere sorteggiata è proprio la Lazio: sarà la Dinamo Kiev a sfidare i biancocelesti.

ORE 13.05 – Giorgio Marchetti condanna i fatti di Bilbao di ieri, quando un poliziotto è morto a seguito degli scontri contro i tifosi dello Spartak Mosca.

ORE 12.55 – Inizia la diretta da Nyon. Sale l’attesa per le due italiane interessate al sorteggio: Lazio e Milan, infatti, oggi scopriranno i loro prossimi avversari.