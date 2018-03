EUROPA LEAGUE. La Steaua Bucarest pareggia il derby con 5 titolari

STEAUA BUCAREST LAZIO EUROPA – La Steaua Bucarest ieri ha affrontato la Dinamo Bucarest, nello storico derby della capitale di Romania. Il tecnico della Steaua Nicolae Dica ha scelto di far scendere in campo solo cinque undicesimi dei titolari visti in campo contro la Lazio giovedì scorso: inizialmente la Dinamo è andata in doppio vantaggio grazie alle reti di Pesic e Torje, poi tra l’84’ e il 93′ i prossimi avversari della Lazio hanno recuperato con Man e Teixeira.