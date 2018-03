Europa League, la storia dà fiducia alla Lazio: ribaltare il risultato è possibile

EUROPA LEAGUE LAZIO DINAMO – Soltanto un pareggio contro la Dinamo Kiev in casa non è di certo il risultato che Inzaghi&co speravano alla vigilia. La squadra ucraina è riuscita prima a passare in vantaggio e poi, dopo i due gol di Immobile e Felipe Anderson, a pareggiare i conti. Due gol subiti in casa sono pesanti, ma la Lazio sa di poter andare a Kiev per vincere e portare a casa un’altra qualificazione. Gli uomini di Inzaghi sono consci della loro forza, e per di più anche la storia è dalla loro parte. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, 4 volte su 5 infatti la Lazio è riuscita a ribaltare il pareggio in casa dell’andata in Europa.

EUROPA SUCCESSI PRECEDENTI – Il primo caso simile ci fu nel 1998 con Eriksson in panchina. La Lazio in Coppa della Coppe pareggia in casa con il Losanna. Al ritorno un altro pareggio, ma questa volta un 2-2 che permette alla Lazio di passare il turno. Stessa storia nella partita successiva. In casa arriva solo un pareggio 0-0 contro il Partizan Belgrado. In Serbia però i biancocelesti vincono 3-2 e portano a casa un’altra qualificazione.

5 anni dopo in Coppa Uefa stessa storia. Con il Wisla Cracovia all’Olimpico arriva un 3-3 che lascia poche speranze alla squadra di Mancini. In Polonia però il risultato sorride alla Lazio, che vince 2-1 e supera il turno volando ai quarti.

L’ultimo “ribaltone” arriva sotto la gestione Lotito. È il 2007 e con la Dinamo Bucarest all’Olimpico finisce 1-1. Al ritorno però la Lazio si impone per 3-1 e riesce a superare i Preliminari di Europa League.

J.C.