Europa League, Lazio a caccia della cinquina: 4 volte su 5 i biancocelesti hanno centrato i Quarti

EUROPA LEAGUE LAZIO QUARTI DI FINALE – La Lazio di Simone Inzaghi cerca in Europa le soddisfazioni che in Coppa Italia le sono state negate: dopo l’eliminazione ai rigori contro il Milan e la sfortunata partita casalinga in campionato con la Juventus, i biancocelesti vogliono ripartire dall’Europa League. Questa competizione ha regalato già emozioni in passato ai capitolini, i quali sono riusciti a qualificarsi per i quarti di finale in quattro occasioni su cinque.

I PRECEDENTI – Come ricorda il ‘Corriere dello Sport’, infatti, solo nel 2016 la Lazio di Pioli venne eliminata agli ottavi dallo Sparta Praga. Quella è stata l’ultima apparizione dei biancocelesti nella coppa: prima, però, solo successi. Nel 2013 la Lazio di Petkovic superò i tedeschi dello Stoccarda, battendoli sia all’andata che al ritorno: poi, ai quarti, vi fu lo scandaloso arbitraggio contro il Fenerbahce che fece mancare una meritata qualificazione alle semifinali. L’obiettivo di Inzaghi è quantomeno eguagliare il record dell’allenatore bosniaco e poi continuare a sognare sino a dove sarà possibile.

LA STRISCIA – La Lazio viene da un percorso quasi perfetto in Europa: i biancocelesti nella competizione hanno perso solo una delle ultime 10 gare disputate all’Olimpico. Oggi l’obiettivo è quello di confermare il trend positivo, con la speranza di lasciare imbattuto Strakosha in vista della complicata partita di ritorno in Ucraina.

M.B.