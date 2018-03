Europa League, Mutu: “Lazio favorita al 60%”

LAZIO FCSB MUTU – Adiran Mutu, ex attaccante rumeno di Inter, Verona, Parma, Juventus e Fiorentina, ha parlato della sfida fra i connazionali dell’FCSB e la Lazio, in programma domani sera e valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, ai microfoni di ‘Digisport.ro’: “Non ho visto la partita d’andata, ma so che la Steaua ha fatto una bella partita. Ora c’è un’altra gara e serve un cambio di strategia. Non si può giocare nello stesso modo in cui si è giocato a Bucarest. Ci sono il 40% di possibilità di passare il turno, la Steaua non è favorita. Spero che Dica applichi una tattica audace e un gioco propositivo”.