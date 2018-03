EUROPA LEAGUE. Nedelcearu: “La gara contro la Lazio ci aiuterà per il derby contro lo Steaua”

STEAUA BUCAREST LAZIO – Manca poco alla sfida d’Europa League tra Steaua Bucarest e Lazio. Ionuţ Nedelcearu, calciatore della Dinamo Bucarest, attende con speranza il 15 febbraio, data in cui andranno in scena i sedicesimi d’andata, mentre il 18 ci sarà il ‘Derby di Romania’: “Può essere un vantaggio per noi che l’FCSB avrà questo doppio confronto con la Lazio. Se ottengono un buon risultato nella gara di andata, penseranno alla qualificazione e magari ‘risparmieranno’ alcuni dei loro giocatori nel Derby di Romania”, le parole del giocatore dei biancocelesti a fantatik.ro.